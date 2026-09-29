Feministas piden más igualdad a la primer mujer encargada de formar Gobierno en Marruecos

Mansouri, de 50 años, es dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de las elecciones legislativas del pasado miércoles al obtener 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Parlamento), con una abstención del 62 %, récord en 20 años.

Licenciada en Derecho, Mansouri cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech, la dirección del PAM y la cartera de Vivienda y Urbanismo en el último Gobierno de coalición presidido por el magnate liberal Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá.

La decisión del monarca convierte a Marruecos en el segundo país árabe -después de Tánger- en contar con una mujer al frente del Gobierno.

Para Rima Lablaili, del PAM, "una mujer en la máxima dirección ejecutiva (...) puede romper un bloqueo psicológico colectivo, propio de sociedades que aún resisten ver a las mujeres en puestos de decisión".

Lablaili opinó que ahora las mujeres deben romper el miedo impuesto por la cultura, la sociedad y los obstáculos históricos, y demostrar valentía para continuar este camino.

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"Marruecos enfrenta retos de gran calado para lograr una igualdad real: no solo en el ámbito político, sino también en lo económico y lo social", dijo a EFE.

Quedan por delante reformas estructurales de "gran envergadura" para garantizar la igualdad, como la revisión del Código de la Familia y la reforma del Código Penal, admitió.

La elección de una mujer para presidir el Gobierno no implica favorecer a las mujeres frente a los hombres, sino aplicar de forma natural la Constitución, la regla que vincula el nombramiento al partido más votado y el principio de igualdad entre ambos sexos, afirmó a EFE la profesora universitaria e investigadora en género Hanane Sarghini.

La experta denunció que la sociedad todavía mide la capacidad política en función del género y no de la competencia y lamentó que, el hecho de que una mujer pudiera asumir la jefatura del Ejecutivo, desplazó el debate de cuestiones pragmáticas -como el programa o la gestión económica y social- hacia interrogantes vinculados con su condición de mujer.

Un problema, opinó, que responde a una "mentalidad patriarcal profundamente arraigada" que no reconoce a las mujeres como actores políticos sino como madres, esposas o cuidadoras.

Para Bouchra Abdou, presidenta de la Asociación Tahaddi por la Igualdad y la Ciudadanía, el nombramiento de Mansouri es "un motivo de orgullo" para Marruecos y un avance hacia la "igualdad real y efectiva".

Este paso, señaló a EFE, demuestra "de manera concreta” que las mujeres marroquíes son capaces de "asumir responsabilidades", de "liderar luchas" y de "marcar hitos".

Para que este nombramiento se traduzca en medidas concretas, Abdou reclamó reformas legislativas a favor de la igualdad y la paridad.

"Por eso, deseamos que este Gobierno haga de estos temas una prioridad absoluta: la defensa de los derechos de las mujeres, una igualdad verdadera entre mujeres y hombres, y la adecuación de todas las leyes con los acuerdos internacionales firmados por Marruecos", añadió.

Durante la campaña electoral, el movimiento feminista marroquí pidió que la paridad quede protegida por ley y se priorice el acceso de las mujeres, que ocupan el 24,3 % de escaños parlamentarios, a los centros de decisión.

Marruecos cuenta con una representación femenina todavía limitada: sólo seis mujeres accedieron a la Cámara de Representantes tras competir con candidatos varones, mientras que las 90 restantes (22,8 % de la Cámara) obtuvieron su escaño a través de una cuota femenina directa.

El Gobierno saliente marroquí cuenta con siete ministras de un total de 30, es decir, las mujeres representaron alrededor del 23,3 % del Ejecutivo.