Fiscalía de Perú pide prisión para policía sospechoso de matar a su esposa con un disparo

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 26 de septiembre, cuando agentes de la institución policial encontraron en la vivienda de la pareja el cuerpo sin vida, y con un disparo en la cabeza, de Gilma Peralta y al agente Luis Sandoval bajo signos de ebriedad, según reportaron medios locales.

Los agentes fueron alertados por los vecinos al escuchar una fuerte discusión y disparos en el interior del inmueble, situado en el distrito limeño de Ate-Vitarte, en el este de la capital peruana.

El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos en condición de flagrancia, y este miércoles se celebrará la audiencia judicial en la que se evaluará el pedido del Ministerio Público para que sea internado provisionalmente en la cárcel mientras continúan las investigaciones.