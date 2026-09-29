Fiyi lucha contra el estigma para frenar la epidemia de VIH más rápida del mundo

"Lo que estamos viendo ahora es que la epidemia se ha convertido en lo que llamamos una epidemia generalizada, y ya no está limitada a determinados grupos de riesgo", explicó en una entrevista a EFE el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Pacífico Sur y director de Apoyo al Pacífico, Mark Jacobs.

Fiyi, un archipiélago de unas 300 islas situado en el Pacífico Sur, al noreste de Nueva Zelanda y al este de Australia, tiene menos de un millón de habitantes y una prevalencia del VIH del 1,6 % entre los adultos, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 60, según datos de este septiembre de ONUSIDA.

Durante años, los casos se concentraron entre hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas, pero ahora ha cambiado el perfil de la epidemia.

El Gobierno declaró un brote nacional en enero de 2025 y el pasado 15 de septiembre una emergencia nacional. Según ONUSIDA, unas 9.100 personas vivían con VIH en Fiyi en 2025, doce veces más que en 2010, pero solo el 39 % conocía su diagnóstico y el 22 % recibía tratamiento.

De acuerdo con ONUSIDA, más del 42 % de los casos cuyo modo de transmisión es conocido está relacionado con el consumo de drogas inyectables y más de la mitad con transmisión sexual. En 2024, el 48 % de quienes comenzaron tratamiento eran personas que se inyectaban drogas.

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El consumo de metanfetamina y otras drogas inyectables se ha convertido en uno de los principales focos de la respuesta, mientras Jacobs señala que el problema inmediato no es la disponibilidad de medicamentos.

"No es un problema de disponibilidad de medicamentos. Actualmente hay suficientes antirretrovirales", explicó, al señalar que el tratamiento es gratuito en Fiyi.

El principal obstáculo está en el acceso al diagnóstico y la atención. Hasta ahora, las pruebas y el tratamiento especializado se han concentrado en tres centros, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse y puede hacer que no regresen para conocer sus resultados o comenzar la medicación.

"Una gran prioridad es intentar que sea lo más fácil posible para las personas hacerse las pruebas cerca de donde viven y, si dan positivo, empezar inmediatamente el tratamiento", dijo Jacobs.

La expansión del VIH ha puesto también el foco en las mujeres embarazadas y la transmisión de madre a hijo.

Jacobs explicó que el aumento de los diagnósticos entre embarazadas refleja en parte que son sometidas a pruebas durante la atención prenatal, pero también ha dejado al descubierto deficiencias en el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

Pero incluso cuando existen pruebas y medicamentos queda la barrera del estigma.

"El estigma sigue siendo un problema importante", reconoció Jacobs, quien explicó que el temor a la reacción de familiares, parejas o comunidades puede hacer que algunas personas eviten hacerse las pruebas o no sigan el tratamiento.

Las dudas sobre la confidencialidad y el temor a consecuencias sociales o legales afectan especialmente a las comunidades más expuestas.

Fiyi ha anunciado la ampliación de las pruebas gratuitas, la prevención y el tratamiento, además de medidas de reducción de daños y la introducción de un programa formal de intercambio de agujas y jeringas.

"La cuestión, desde una perspectiva sanitaria, es intentar mantener seguras a las personas que se están inyectando mientras lo hacen", señaló Jacobs, que también defendió un mayor acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) para las personas con mayor riesgo.

Fiyi cuenta con una estrategia nacional de respuesta al aumento del VIH para 2024-2027, mientras Australia, Nueva Zelanda, agencias de Naciones Unidas y organizaciones regionales respaldan los esfuerzos del Gobierno.

De cara al próximo año, Jacobs identifica cuatro prioridades: ampliar las pruebas, conseguir que las personas diagnosticadas comiencen rápidamente el tratamiento, aumentar el uso de la PrEP, poner en marcha los programas de agujas y jeringas y combatir el estigma y la discriminación.

El reto, advierte, será mantener durante años los recursos y la atención política necesarios.

Fiyi ha aumentado en 4,5 millones de dólares (3,95 millones de euros) su financiación para la respuesta al VIH y cuenta con apoyo internacional, pero Jacobs subraya que la emergencia requerirá algo más que una respuesta puntual.