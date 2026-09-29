Florida ejecuta a su condenado número 16 del año por el asesinato de una mujer en 1995

Beasley recibió una inyección letal a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, según una orden firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Estados Unidos ejecutó este año a 29 reos, 16 de ellos en Florida y los otros 13 en cinco estados, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida rechazó la solicitud de los abogados de Beasley para frenar su ejecución, en la que argumentaban que necesitaba una silla de ruedas y padecía depresión.

La defensa alegaba que ejecutar a alguien de su edad y con deterioro cognitivo es inconstitucional, y el tribunal respondió que la única prohibición por edad protege a quienes cometieron el delito siendo menores de 18 años.

En 1998, Beasley fue condenado por matar a martillazos en 1995 a Carolyn Monfort, de 62 años, en su vivienda al suroeste de Orlando, donde se alojaba mientras realizaba trabajos de mantenimiento en unos apartamentos que ella administraba.

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Florida tiene fijada para el 20 de octubre la ejecución de William Reaves Jr., y Tennessee prevé ejecutar el próximo miércoles a Christa Pike, quien sería la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años.

Florida ejecutó a 19 reos en 2025, un récord en su historia moderna.