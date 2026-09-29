Fujimori dice que Congreso pone a prueba su paciencia por no darle facultades legislativas

"Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada, están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia", dijo Fujimori en un acto oficial en la región sureña de Ica.

Afirmó que "es lamentable" y "decepcionante" que el Gobierno todavía no tenga respuesta sobre este pedido de facultades que presentó el Ejecutivo un mes después de asumir el cargo el 28 de julio, pero apeló "a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos".

"Somos respetuosos de los tiempos, pero claro la población no espera ni los problemas tampoco, es importante que los señores parlamentarios tomen hoy una decisión", agregó la presidenta al desear que el Congreso vaya a estar "a la altura de la problemática que atraviesa el país".

Expresó que su gobierno defiende la institucionalidad y tiene respeto por la democracia, algo que indicó "no es un signo de debilidad", pero anunció que tomarán todas las medidas necesarias "dentro del marco democrático".

"Le decimos a la población que tomaremos todas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático por supuesto. Aquí, el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada", sentenció.

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En este sentido, señaló que si el Congreso rechaza el pedido de facultades, el Ejecutivo "abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad".

Desde hace semanas, los distintos partidos políticos que conforman la cámara alta del Legislativo debaten en comisiones el pedido de legislar por 120 días sobre en un amplio espectro de materias, que abarcan temas como la seguridad ciudadana, la prevención de los efectos del fenómeno climático de El Niño y cambios en el régimen tributario y promoción del empleo, entre otros.

La presidenta derechista inauguró este martes una obra en el distrito de Chincha, en la región de Ica, que ha supuesto una inversión de 800 millones de soles (233 millones de dólares) y ha sido realizada bajo la modalidad de gobierno a gobierno con Reino Unido.

Se trata de la construcción de 62 kilómetros de defensa ribereña que protege la cuenca del río Cañete, especialmente de cara a El Niño.