"Gastar mejor antes que gastar más", abogan autores del informe sobre salud en A. Latina

Este organismo realizó el informe conjuntamente con el Banco Mundial (BM) y la OCDE, organizadora de la conferencia de este martes.

Francesca Colombo, responsable de la unidad de Salud de la OCDE, puso el foco en la detección temprana de enfermedades y advirtió del peso de los cuidados de salud en los hogares (32 % del gasto total en salud en la región frente al 20 % en la OCDE).

Por su parte, Michele Gragnolati, gerente de la Práctica de Salud, Nutrición y Población para América Latina y el Caribe del BM, saludó los progresos de la región, aunque avisó que "la calidad" de los cuidados han de mejorar.

Gragnolati puso como ejemplo que una persona ingresada por un ataque cardiovascular en un hospital de América Latina "tiene más probabilidades de morir" en los primeros 30 días de hospitalización que en la media de los países de la OCDE.

El informe 'Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026' también destaca que el continente enfrenta una transición demográfica sin precedentes que pondrá a prueba la capacidad de sus ya tensionados sistemas sanitarios: la proporción de adultos mayores de 65 años casi se duplicará en 2050 hasta alcanzar el 18,1 % de la población.

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América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de esperanza de vida al nacer de 74,6 años en 2024, un incremento de 2,4 años desde 2010, aunque todavía se sitúa lejos de la media de 81,3 años registrada en la OCDE.

No obstante, hay una gran disparidad regional, pues países como Chile y Costa Rica arrojan una esperanza de 81,5 y 81,1 años, respectivamente, mientras que en Haití (65,1 años) y Bolivia (68,7) es sensiblemente menor.

La necesidad de atención sanitaria no satisfecha promedia el 35 % en la región, oscilando entre el 3,2 % en Costa Rica y el 73 % en Perú.