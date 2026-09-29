Gobierno de coalición español llega a un acuerdo para aprobar dos decretos sobre vivienda

Fuentes del Palacio de la Moncloa, sede el Ejecutivo, y de Sumar informaron del acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante toda la noche.

Serán dos reales decretos -y no uno- con medidas en materia de vivienda para facilitar que sean aprobadas por el Parlamento español las que se consideran de mayor urgencia, ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios.

Sin embargo, el texto integral de los decretos aún no ha sido publicado, aunque ambos socios del Gobierno aseguran que las medidas que se van a aprobar dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha puesto la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político en España, y ha originado numerosas protestas, entre ellas una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Centenares de personas en esta acampada esperan aún saber el contenido de estas medidas urgentes en materia de vivienda y si finalmente incluirán algunas de sus demandas, como que se acabe con los desahucios y se recuperen los contratos indefinidos de alquiler.

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Sumar, el socio minoritario del Gobierno, más a la izquierda del PSOE y a favor de medidas más garantistas para los inquilinos, había llegado a amenazar con un "plantón" en la reunión de este martes del Consejo de Ministros si no se aceptaban una serie de propuestas.

Este lunes envió un borrador al PSOE que defendía, entre otras, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas, y reforzar la protección frente a los desahucios.