Gobierno de Trump reducirá un 20 % altos cargos militares en reestructuración de Pentágono

El anuncio se dará a conocer este miércoles durante el discurso que Hegseth pronunciará sobre el estado de las Fuerzas Armadas en Quantico, Virginia.

La medida para reducir las plazas, que afectará a altos cargos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, llega después de los intentos del año pasado de limitar el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio activo en las Fuerzas Armadas estadounidenses en al menos un 10 %.

Estos recortes se suman a otros, en torno a una veintena de líderes militares de todas las ramas de las fuerzas armadas desde que Hegseth asumió el cargo, y que han generado la preocupación de legisladores del Congreso.

En julio, la senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, aseguró estar preocupada por la destitución de altos oficiales militares y el bloqueo de ascensos de personal de menor rango.

El 15 de septiembre de 2026, el miembro republicano de la Cámara de Representantes Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra Hegseth en los que se le acusa de abusar de su cargo al participar en hostilidades contra Irán sin la autorización del Congreso.

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Sin embargo, y pese a que debía debatirse y votarse en un plazo de 48 horas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también republicano, adelantó el receso previsto para las elecciones de medio mandato por lo que los congresistas no volverán a reunirse hasta el 9 de noviembre ni podrán votar el juicio político a Hegseth hasta entonces.

El secretario de Guerra, antes llamado de Defensa, fue oficial de la Guardia Nacional y comentarista de Fox News, pero no tuvo una carrera de alta dirección militar por lo que la polémica le ha acompañado desde su nombramiento.