Hallan 250.000 dólares en efectivo en un vehículo estacionado en zona costera de Ecuador

"LA GUERRILLA PIERDE USD 250.000!", publicó el Ministerio en sus cuentas en redes sociales, en las que informó de que el vehículo estaba estacionado "en un parqueadero de La Garzota" y escondía "mucho más que 100 municiones: un cuarto de millón de dólares en efectivo".

Anotó que la pista de las investigaciones condujo hasta un automóvil relacionado con alias 'Cantuña', señalado como presunto integrante de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Se les golpeó donde más les duele: el dinero", afirmó el Ministerio.

Desde el pasado 17 de septiembre rige un toque de queda para combatir la inseguridad -el tercero en lo que va del año- rige en entre las 00:00 hora local (05:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) hasta mañana, el 30 de septiembre, en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

Además, ese día también se declaró un nuevo estado de excepción que, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y que abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.