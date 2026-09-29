Indígenas piden claridad en elección de nuevo operador del mayor bloque petrolero de Perú

En un pronunciamiento remitido la pasada semana a la Defensoría del Pueblo, y al que EFE tuvo acceso este martes, estas comunidades indígenas expresaron su preocupación por el proceso que mantiene la petrolera estatal Petroperú para encontrar a la empresa con la que debe asociarse para volver a poner en funcionamiento las instalaciones petroleras.

Los nativos aseguran que no se oponen a la inversión privada ni al desarrollo de la actividad petrolera y, por el contrario, respaldan una inversión seria, responsable y de largo plazo que permita recuperar la producción del lote, genere empleo, contribuya al desarrollo de la región Loreto y respete los derechos e intereses de las comunidades.

Sin embargo, manifestaron sus suspicacias con el posible acuerdo alcanzado con la empresa egipcia Cheiron, y solicitaron que se realice una nueva licitación internacional "transparente del proyecto y respeto al interés público".

"Consideramos indispensable que Petroperú S.A. y Perupetro S.A. expliquen públicamente, dentro del marco legal correspondiente, cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la propuesta seleccionada y cómo fueron ponderados los compromisos de inversión, producción, capacidad financiera y beneficios para la región", afirma el comunicado.

En este sentido, exigieron a Petroperú que informen "de manera clara, documentada y verificable" sobre el procedimiento seguido para la selección del eventual operador del Lote 192, incluyendo los criterios técnicos, económicos, financieros, productivos, ambientales y sociales considerados.

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De este modo, solicitaron una nueva licitación pública internacional que permita la participación de empresas nacionales e internacionales que acrediten capacidad técnica, financiera y operativa, con reglas claras, igualdad de condiciones y mecanismos de evaluación verificables.

"Exigimos es que la selección del operador se realice mediante un procedimiento transparente, objetivo, competitivo y verificable, que garantice que el Estado peruano y las comunidades obtengan las mejores condiciones posibles dentro del marco legal", apuntaron.

Además, solicitaron que las autoridades competentes revisen el procedimiento seguido para la contratación y determinen si se han cumplido todas las disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables.

"En caso de identificarse irregularidades, falta de transparencia o incumplimiento de las reglas correspondientes, solicitamos que se adopten las medidas legales pertinentes", concluyen las comunidades y federaciones indígenas.

El Lote 192, ubicado en la región de Loreto, la más extensa del país, abarca una superficie de 512.347 hectáreas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Desde el inicio de su explotación en la década de 1970, este bloque ha registrado una producción acumulada superior a los 737 millones de barriles de petróleo.

Se estima que el lote posee todavía unas reservas de 127 millones de barriles de reservas técnicas recuperables, principalmente de crudo pesado de 18 grados API.

El Congreso peruano emitió en 2015 una ley para que la petrolera estatal Petroperú asumiese la operación del activo una vez que finalizase la concesión que tenía la argentina Pluspetrol, pero los intentos previos para asociarse con empresas que tengan los recursos para reactivar la producción han fracasado con las empresas Altamesa y Upland.