Irán alerta de posibles problemas de suministro de gas en invierno por daños de la guerra

"Debido a los ataques sufrimos daños en el sector energético (...) se perdieron 230 millones de metros cúbicos (diarios) como consecuencia de los ataques y estamos tratando de recuperar 100 millones de metros cúbicos", afirmó la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, en una rueda de prensa.

Mohayerani indicó que "el Gobierno está tratando de evitar que nos enfrentemos a una escasez de gas, pero es posible que tengamos problemas en las provincias del norte" durante el invierno.

La portavoz dijo que se ha advertido a los gobernadores provinciales sobre el problema de suministro, aunque señaló que las autoridades están tratando de recuperar 100 millones de metros cúbicos de los 230 millones perdidos, equivalentes aproximadamente a un tercio de la capacidad de producción del yacimiento de Pars Sur.

Las instalaciones de Pars Sur, que albergan algunas de las mayores reservas de gas del mundo, compartidas por Irán y Catar, y cubren el 70 % de las necesidades gasísticas iraníes, resultaron dañadas en los ataques israelíes de marzo contra el complejo.

Antes de los ataques, Pars Sur producía unos 716 millones de metros cúbicos de gas al día, según datos de la estatal Compañía de Petróleo y Gas de Pars.

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El viceministro iraní de Petróleo, Ahmad Zeraatkar, anunció el miércoles pasado que se había recuperado alrededor del 50 % de la capacidad de producción de gas dañada de las instalaciones de Pars Sur.

Los daños producidos por la guerra se han sumado a los problemas estructurales del sector energético de Irán, que arrastra desde hace años un déficit de gas durante el invierno, cuando el aumento del consumo doméstico para calefacción deja menos gas disponible para las centrales de generación eléctrica y la industria.

Según una investigación del Parlamento iraní, el déficit de gas puede situarse entre 250 y 300 millones de metros cúbicos diarios durante el invierno, lo que obliga a las centrales eléctricas a recurrir al diésel y al fuelóleo para compensar la falta de suministro y contribuye al deterioro de la calidad del aire y a una intensa contaminación en las grandes ciudades, como Teherán.