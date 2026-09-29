Israel mata a otros dos palestinos en ataque a campamento en Gaza, según fuentes médicas

En la ciudad de Gaza (norte), un segundo ataque esta tarde acabó con la vida del palestino Mohamad abu Shaar, cuando un misil israelí impactó contra la azotea de su casa, según detallaron a EFE fuentes locales y del centro médico Shifa.

De madrugada, fue asesinado Ezz el Din al Beik, líder de una brigada de Hamás en el norte de Gaza, en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en el barrio de Al Nasr, al oeste de la capital gazatí.

En el ataque murió otra persona y varios resultaron heridos, incluidos niños, según el hospital, que no precisó más detalles.

En un comunicado conjunto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, acusaron a Al Beik de haber participado en ataques contra soldados israelíes y reclutado "operativos para la organización".

Hamás lamentó en un mensaje el "martirio" de su líder, a quien atribuye haber frustrado el plan israelí de 2024 de vaciar de gazatíes la región septentrional de la Franja.

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Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balah (centro), comunicó de madrugada la muerte de un joven con heridas de bala en la cabeza. El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí desde el 7 de octubre supera ya las 74.000 personas, entre ellos más de 20.000 adolescentes y niños, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Sólo durante la tregua, que comenzó en octubre de 2025 sin poner del todo freno a los ataques, las fuerzas israelíes han matado a más de 1.400 palestinos.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio contra el pueblo palestino.

Las autoridades israelíes impiden a los medios de comunicación internacionales el acceso a la Franja de Gaza.