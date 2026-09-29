Justicia alemana acusa a cuatro iraquíes de haber combatido en filas de Estado Islámico

Los cargos por pertenencia a una organización terrorista extranjera fueron presentados entre el 23 de junio y el 3 de septiembre de este año.

El hombre de 27 años fue detenido en marzo de este año en Plauen (este de Alemania), bajo la acusación de que entre marzo de 2015 y mayo de 2017 perteneció a varias unidades del EI en Irak, cuando era todavía un adolescente.

Los individuos de 40 y 43 años fueron detenidos en Chemnitz y Leipzig, también en la región oriental de Sajonia, en abril, y permanecen, igual que el acusado anterior, en prisión preventiva.

Del primero se sospecha que fue soldado y francotirador del EI en Irak entre marzo de 2015 y diciembre de 2016 y del segundo que fue soldado y guardia de fronteras para la misma organización entre junio de 2014 y diciembre de 2016.

Un último sospechoso, de 27 años, fue detenido en marzo en Leipzig y la Fiscalía cree que como adolescente actuó como combatiente y guardia de fronteras del EI entre julio de 2016 y marzo de 2017.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cuatro fueron remunerados presuntamente por sus labores con sumas de entre 900 y 3.300 dólares (entre 790 y 2.900 euros, aproximadamente).

Los supuestos hechos delictivos se produjeron en Irak y de forma no relacionada entre sí.

"No se ha podido determinar que los cuatro acusados estuvieran activos para el grupo terrorista EI tras su llegada a territorio federal. No hay indicios de una situación de amenaza concreta para Alemania", subrayó la Fiscalía.