Kazajistán incrementará las exportaciones de crudo a Alemania

"Kazajistán es uno de los suministradores de petróleo más importantes para Alemania. Tenemos previsto incrementar los volúmenes y queremos ser también en un futuro socios fiables para Alemania", dijo en una rueda de prensa con Merz en Berlín.

El canciller alemán subrayó durante la comparecencia que su país está "muy interesado en recibir petróleo de Kazajistán en sustitución del petróleo ruso que ya no recibimos", y apostó por "diversificar" las importaciones de energía.

El jefe de Gobierno alemán explicó que Kazajistán es el principal socio comercial de su país en Asia Central y ya realiza una contribución importante al abastecimiento energético de Europa.

Además, saludó la hoja de ruta 2026-2028 acordada para expandir la cooperación en industria, tecnología y materias primas, que ofrecerá según dijo unas condiciones marco fiables para las empresas de ambos países, por ejemplo en cuanto al reconocimiento de estándares.

Tokáyev, por su parte, señaló el hidrógeno verde y las energías renovables como otros ámbitos de cooperación entre ambos países, aunque también citó el sector de la logística y el transporte y el de la agricultura y la alimentación.

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Entre Kazajistán y Alemania, que celebran en 2026 el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, existe un "firme diálogo amistoso", aseguró.

Las inversiones alemanas en el país centroasiático representan más de 7.000 millones de euros, afirmó el presidente, mientras que existen cuarenta proyectos conjuntos con un volumen global de más de 3.500 millones de euros.

"Tenemos previsto firmar más de treinta acuerdos comerciales y estamos interesados en que se apliquen de forma eficiente", declaró Tokáyev con respecto a su visita a Alemania, como parte de la cual asistió este martes a un foro económico germano-kazajo.

A lo largo del miércoles el presidente kazajo, que invitó a Merz a visitarle en el país centroasiático el año que viene, proseguirá con el viaje por Alemania, que le llevará a Baviera (sur) a mantener conversaciones con representantes del Gobierno regional y de la economía.