La bolsa de São Paulo repunta cerca de 0,5 % con los datos de desempleo en Brasil

El corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, remontó y puso fin a una secuencia de cuatro caídas consecutivas, en medio de la incertidumbre por las polarizadas elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,16 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,216 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores económicos recibieron de manera positiva la tasa de desempleo, que permaneció en el 5,3 % en agosto con respecto a julio, lo que supone el menor porcentaje para el mes desde 2012, cuando se empezó a contabilizar la estadística, según informó el Gobierno.

El resultado vino en línea con lo esperado por el mercado, que observa una desaceleración de la economía brasileña, lo que puede ayudar a reducir la inflación y, en consecuencia, los elevados tipos de interés, hoy en el 13,75 % anual.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones del grupo textil Azzas 2154, al subir un 10,5 %, y de la constructora Direcional, que avanzaron cerca de un 5 %.

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En la otra cara de la moneda, los mayores pérdidas se las anotaron Companhia Siderúrgica Nacional y CSN Mineração, al dejarse un 9,8 % y un 5,7 %, respectivamente.