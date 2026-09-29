La estatal italiana Eni ofrece rebajas del 30 % en luz y gas tras topar los carburantes

La medida se enmarca en la iniciativa 'Eni por Italia', con la que el grupo controlado por el Estado italiano pretende "ayudar a los ciudadanos a hacer frente a los elevados precios de la energía", informó la compañía en un comunicado.

Plenitude, filial de Eni dedicada a la comercialización de electricidad y gas, así como a las energías renovables y la movilidad eléctrica, ofrecerá la promoción a los clientes que contraten el suministro entre el 1 y el 24 de octubre, según informó la compañía.

El descuento del 30 % se aplicará sobre la tarifa principal a precio fijo y se mantendrá bloqueado durante dos años, garantizando la estabilidad en el coste de la materia prima.

Según los cálculos de Eni, el ahorro estimado para las familias ascenderá a unos 100 euros anuales en el contrato de gas y otros 100 euros en el de electricidad, lo que suma un alivio total de unos 200 euros al año para quienes suscriban ambos suministros.

"Plenitude evaluará además posibles medidas posteriores de apoyo a los consumidores en función de la evolución de los escenarios del mercado", aseguró la compañía.

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Esta decisión se suma al tope aplicado desde este lunes en las estaciones de servicio de la compañía, donde el precio del combustible se ha limitado a un máximo de 1,99 euros por litro de gasolina y 2,19 euros por litro de diésel, lo que representa un ahorro de unos 17 céntimos respecto a la media nacional.

Otras petroleras del sector han seguido el mismo camino: tanto Italiana Petroli (IP) como el grupo kuwaití propietario de la red Q8 (KPC) se sumaron este martes a la medida mediante el anuncio de sus propios descuentos.

La inflación y el considerable encarecimiento de los carburantes de los últimos meses, también a causa de la crisis en el estrecho de Ormuz, preocupan sobremanera al Gobierno italiano al producirse en su último año de legislatura antes de las elecciones de 2027.