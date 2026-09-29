La Guardia Revolucionaria iraní denuncia “gran mentira” de EEUU sobre su programa nuclear

“El principal problema de EE.UU. es que sus dirigentes dicen muchas mentiras a su propio pueblo y los cimientos del sistema gobernante estadounidense se basan en mentiras”, dijo el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Hosein Mohebi, en una rueda de prensa en la que presentó una carta de 26 páginas dirigida al pueblo estadounidense, según informó la agencia Tasnim.

De acuerdo con el portavoz castrense, desde hace 25 años Washington ha afirmado que Irán está a unas semanas de fabricar armas nucleares, un argumento que consideró como la “gran mentira del siglo”, ya que, según el militar, Teherán nunca lo ha perseguido.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, justificó el inicio de la ofensiva militar estadounidense contra Irán el pasado 28 de febrero, entre otros motivos, por la necesidad de impedir que Teherán obtuviera un arma nuclear, y afirmó que Irán había rechazado renunciar a sus ambiciones atómicas y trataba de reconstruir su programa.

El pasado julio, Trump amenazó con “arrasar” y bombardear el pico Gazla -una montaña que se encuentra cerca de Natanz, en el centro de Irán- por la existencia de supuestas instalaciones nucleares y por los 400 kilos de uranio altamente enriquecido que han quedado en paradero desconocido desde la guerra de los 12 días en junio de 2025.

Durante aquel conflicto y la guerra iniciada el 28 de febrero, Israel y EE.UU. han bombardeado varios centros nucleares de Irán, como las centrales nucleares de Natanz, Fordo, Isfahán y Bushehr.

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Irán suspendió tras la guerra de junio del año pasado su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al denunciar que su informe en el que acusaba a Teherán de incumplimiento de sus compromisos de no proliferación se utilizó como pretexto para atacar el país.

El programa nuclear iraní se encuentra así entre los principales ejes de la disputa entre Teherán y Washington, que sostiene que sus actividades representan una amenaza nuclear, mientras Irán niega que persiga fines militares y defiende el carácter pacífico de su programa.