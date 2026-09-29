La OCDE advierte de la penuria de docentes y su posible agravamiento en los próximos años

En su panorama sobre la educación en 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la escasez de docentes cualificados es una constante en los países analizados, aunque afecta de forma diferente.

Mientras que en países como Letonia o Luxemburgo entorno al 4 % de los puestos de profesores no son cubiertos, en la mayor parte de los países ese porcentaje es del 1 %.

La penuria de docentes es más marcada en las zonas rurales aisladas en algunos países, señaló la organización.

Para paliar estos déficits, los sistemas educativos contratan a profesorado que no cumple de forma plena las cualificaciones necesarias para el puesto, un fenómeno que afectaba, de media, al 9 % del conjunto de docentes de primaria y secundaria en 2024-2025.

Una carencia que en algunos países, como Austria o Corea del Sur, se ve agravada por la elevada tasa de absentismo de los maestros.

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La falta de profesores se agrava también por la competencia de un mercado laboral tensionado en lo referente a personal cualificado, como consecuencia del envejecimiento de la población o de los efectos de la pandemia de covid, señaló.

"La contratación de docentes se convierte en más difícil cuando el número de personas que entra en el mercado laboral disminuye y que las oportunidades de empleo fuera del sector educativo son numerosas", explicó la OCDE, que consideró que las dificultades para encontrar personal son más agudizadas en otros sectores que en el docente en la mayor parte de los países.

El profesorado sigue siendo un oficio atractivo, tanto por la remuneración como por la jornada laboral, aunque hay otros factores que pueden contribuir a mejorar la imagen del trabajo, como la relación con los alumnos, los padres y los directores, el clima escolar, la autonomía docente o la valorización de ese oficio en la sociedad.

El estudio advierte de que el descenso del número de alumnos, que calcula en el 9 % entre 2024 y 2033, no acabará con la penuria de docentes, puesto que numerosos países han mantenido o aumentado su número pese a la caída del alumnado.

Frente a ello, el informe recomienda una mejor redistribución de los efectivos, que podrán verse impactados también por el envejecimiento de las plantillas, puesto que uno de cada cuatro profesores de secundaria actuales tiene 55 años o más, por lo que está cerca de la jubilación, lo que puede agravar la penuria.

El informe recoge que por vez primera en lo que va de siglo el paro se incrementa entre los jóvenes con estudios superiores en los países de la OCDE, un fenómeno que atribuye al uso de la inteligencia artificial.

"A la luz de estas repercusiones potencialmente considerables de esta evolución, los sistemas educativos deben seguir de cerca los indicadores del mercado laboral y estar listos para reaccionar si los signos indican que las ventajas que confieren los diplomas superiores en el mercado laboral se debilitan", señaló.