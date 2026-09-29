La vivienda, una asignatura pendiente en España. Los datos que muestran el problema

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, vuelve a poner la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político en España, y ocupa un lugar preeminente en las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cómo está el mercado?

- Según una estadística del Ministerio de Vivienda, que comienza en 1995, el precio de la vivienda subió en el segundo trimestre de este año un 12,5 %, hasta los 2.355 euros/m2, un nuevo récord histórico. Encadena así seis trimestres por encima de los 2.000 euros/m2 y supera los valores de la burbuja inmobiliaria previa a 2008.

- El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 45 trimestres al alza en el precio de la vivienda, los seis últimos con aumentos superiores al 12 %.

- El Banco de España sitúa el déficit de vivienda en el país en 750.000 unidades entre 2021 y 2025, una cifra que casi dobla la falta de vivienda que registran otros países europeos, como es el caso de Italia.

- En España se crean unas 91.000 viviendas al año, mientras que se forman 250.000 hogares.

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- A falta de estadísticas oficiales en el alquiler, los datos que maneja el portal Idealista cifran la subida en agosto en el 5,8 %. Madrid se mantiene como la capital más cara (23,3 euros/m²), seguida de Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) (19,3 euros/m²).

- Alrededor del 98 % de los caseros son pequeños propietarios. Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5 % del mercado, según la agencia inmobiliaria Atlas.

- Según Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), España suma casi 2 millones de personas en situación de "pobreza oculta", gente que no es pobre según su renta disponible, pero que acaba siéndolo tras acceder a una vivienda, un impacto que se concentra de forma "extraordinaria" entre los inquilinos.

- Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, lo que equivale al 1,5 % del parque, y sitúa al país a la cola de Europa, muy lejos del peso que representa en Países Bajos (34 %), Austria (23,6 %), Dinamarca (21,5 %) o Reino Unido (16,4 %), según indica el Banco de España en su informe de 2025.

- En las grandes ciudades, los hogares en alquiler necesitarían diez años de su renta neta para adquirir una vivienda como es el caso de Málaga (sur), Madrid y Barcelona, lo que reduce el peso relativo de las compras por parte de los jóvenes en las dos últimas décadas.

- La compraventa de viviendas retomó en julio las caídas, con un descenso del 5,1 %, y contabilizó 61.417 operaciones, la sexta bajada en lo que va de año. Las transacciones acumulan un descenso del 3 % en el año.

- Según los datos del Ministerio de Vivienda, en el primer trimestre la compraventa de viviendas cayó un 11,2 % hasta las 163.322 operaciones, la menor cifra registrada en este periodo desde 2024.

- Respecto al número de hipotecas sobre viviendas, en julio la cifra fue de 43.372, un 3,5 % menos, en el que supone su mayor descenso desde junio de 2024, según el INE. El importe medio alcanzó los 180.785 euros, el más elevado de la serie histórica.