Las islas Canarias son el destino favorito en invierno, según Tui

Casi la mitad de los 1,3 millones de asientos que ofrece este invierno Tuifly, la aerolínea del grupo, se dirigen a Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, todas en el archipiélago canario.

Además, Tui amplía su oferta en Fuerteventura con el nuevo complejo turístico Elba Corralejo.

Egipto mantiene el segundo puesto entre las preferencias de los clientes del operador alemán, y se beneficia del aumento de reservas para Hurghada y Sharm El Sheikh, así como de la creciente demanda de cruceros por el Nilo.

Turquía ocupa el tercer lugar en la clasificación de destinos invernale de Tui.

En los viajes de larga distancia, Tailandia es una vez más el destino líder en Asia.

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También aumenta la demanda de viajes de larga distancia a Mauricio, las Maldivas, México y la República Dominicana.

En México, destaca la reapertura de los hoteles Riu Palace Peninsula y Riu Palace Mexico para la temporada de invierno tras extensas renovaciones.

"Muchos viajeros reservan a última hora y priorizan la disponibilidad a corto plazo, pero quienes reservan con antelación siguen consiguiendo ofertas atractivas y una amplia selección, sobre todo para viajes de larga distancia, circuitos, vacaciones familiares y las fiestas de Navidad y Año Nuevo", explicó el consejero delegado de TUI Alemania, Benjamin Jacobi.

Quienes reservan con antelación aún pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 30 %.