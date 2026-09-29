Las medidas del Gobierno español no frenan acampada en Madrid en protesta por la vivienda

Las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberán ser convalidadas el viernes por el Congreso, no solo no han apaciguado la protesta sino que a lo largo de la tarde ha ido creciendo la afluencia de manifestantes hasta abarrotar esta noche la plaza en un ambiente festivo y entre llamamientos a nuevas movilizaciones el fin de semana e incluso a una huelga general.

Nada más conocerse que el Ejecutivo español había aprobado sus medidas sobre vivienda en dos decretos ante la posibilidad de no lograr apoyos parlamentarios para todas ellas, representantes del Sindicato de Inquilinas ya apuntaron que estarán atentos a los detalles de los textos legales para que "no se cuele nada por las grietas en las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas".

Por la tarde, en una multitudinaria asamblea, insistían en que los decretos no son "un punto y final".

"Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, es que no lo ha entendido", dijo una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu.

Los acampados no anunciaron cuándo se irán y de momento el Sindicato de Inquilinas convocará manifestaciones y concentraciones el próximo fin de semana en toda España: "Con el horizonte de huelga general. Hay que aumentar el poder, que es de lo que va esto, hemos hecho algo histórico y hace mucho que no se hacía", señaló la portavoz de la organización, mientras los asistentes apoyaban a gritos un paro generalizado.

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"Desde que empezamos el martes a las 8 de mañana no hemos parado. La acumulación de poder popular es descomunal. La calle ha sido capaz de poner contra las cuerdas tanto al Gobierno regional como al central", incidió Racu al tiempo que llamaba a seguir disputando "la batalla política en cada calle, en cada bar y en cada casa".

Los manifestantes han convocado varias consignas durante el día, entre ellas "Madrid será la tumba del fascismo", en especial después de que durante la tarde diversos perfiles en redes sociales de grupos de desocupación y de extrema derecha convocaran a los suyos para acudir a Sol a desalojar a los acampados.

A través de sus propias redes los convocantes llamaron a resistir en la plaza, en la que empezaron a organizarse ante un hipotético intento de desalojo por la fuerza dejando pasillos de emergencia entre tiendas y vigilando diversos puntos de acceso a la plaza.

Durante la tarde no se han registrado incidentes y continúa habiendo una discreta presencia policial en los accesos a la Puerta del Sol.