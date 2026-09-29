Los ciudadanos de EE.UU. podrán solicitar el pasaporte totalmente en línea en 2027

Los ciudadanos de EE.UU. podrán solicitar el pasaporte totalmente en línea en 2027

Washington, 29 sep (EFE).- Los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte de forma totalmente digital a partir de 2027, anunció este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.