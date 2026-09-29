Los conservadores tumban el tratado de amistad con Francia mientras Macron visita España

El tratado fue rechazado por 142 votos en contra -del PP y del partido de ultraderecha Vox- mientras los socialistas de Pedro Sánchez votaron a favor.

Durante el debate, la senadora del PP Pilar Rojo volvió a mostrar su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro.

Este artículo fue recurrido por los conservadores en el Tribunal Constitucional y posteriormente ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones.

El pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución española.

Aún así, los conservadores decidieron rechazar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, aunque la senadora del PP matizó que su voto no cuestiona a Francia como "amigo, vecino y socio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el PSOE, Concha Andreu criticó al PP por la "irresponsabilidad" de su posicionamiento.

La votación se produjo justo cuando empezaba la cena de gala que los reyes de España ofrecen a Macron y a su esposa en Madrid, y a la que no ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por encontrarse de viaje.

El Tratado entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, fue acogido inicialmente con una abstención por parte de los populares cuando se votó el dictamen en comisión, pero después cambiaron a un 'no' en el Congreso el pasado mes de junio.