Macron acusa a Rusia de una "peligrosa huida hacia adelante" tras el caso de Estonia

"La multiplicación de estos actos hostiles refleja una peligrosa huida hacia adelante por parte de Rusia, que no hará sino llevarla al callejón sin salida", manifestó Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente francés expresó su "plena solidaridad" con Estonia, que ha atribuido a Rusia la responsabilidad del incendio, y recordó que Alemania hizo lo mismo hace unas semanas tras un incidente grave en el aeropuerto de Leipzig.

"Rusia debe saber que no podrá doblegar ni nuestra unidad ni nuestra determinación de seguir apoyando a Ucrania", añadió el jefe de Estado francés, que recientemente ordenó un plan nacional para proteger estructuras y centros críticos en el país.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, afirmó que el incendio registrado el 15 de agosto en instalaciones de Milrem Robotics, en Tallin, fue un acto de sabotaje encargado por los servicios especiales rusos.

Tres ciudadanos lituanos sospechosos de haber provocado el incendio fueron detenidos en Letonia y posteriormente extraditados a Estonia. No hubo víctimas y el fuego fue controlado rápidamente.

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Macron condenó también anoche los ataques rusos contra Ucrania y afirmó que el régimen de Vladimir Putin había golpeado "la mayor institución de investigación científica ucraniana", la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, con el resultado de varios muertos y heridos.

"Estos ataques son una nueva ilustración del desprecio hostil del régimen ruso hacia la ciencia y la verdad", escribió Macron, que los vinculó con "la barbarie de los ataques diarios" contra los civiles ucranianos.

"Compartimos el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. Francia y Europa se mantendrán tanto tiempo como sea necesario al lado del pueblo ucraniano, que resiste con valentía", declaró Macron.