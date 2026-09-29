Macron pide "verdaderos modelos europeos soberanos" de IA para no perder el control

Macron ahondó en los peligros de las redes sociales y la IA y los algoritmos que las manejan en un acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid junto al escritor español Javier Cercas, durante su primer día de visita oficial en España.

Para el mandatario, a pesar de que la IA está haciendo "cosas increíbles", plantea estos dos grandes problemas -que se concentre en unas pocas manos y que termine siendo "un sistema donde sea la máquina la que decida"- y frente a eso Europa tiene que "estar en el juego".

"Si queremos resistir frente a esta geopolítica y esta brutalidad, debemos ser más poderosos. Por eso defiendo un presupuesto europeo que invierta masivamente en el futuro y no solo en nuestras políticas históricas", explicó.

"Debemos tener capacidad de cálculo y no dejársela por entero a Estados Unidos; me refiero a los famosos 'data centers'", explicó Macron, añadiendo que si se consigue capacidad, se podrá "entrenar a actores con modelos muy competitivos", y que hay que lograr más "autonomía estratégica" y ser "más independientes".

La misma fórmula la aplicó para las redes sociales: "retomar el control". Una batalla que, según Macron, ha comenzado pero hay que "acelerar", ya que se han impulsado medidas como la de la UE de prohibir el acceso de menores de 13 años a las redes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En Francia, la media supera las cuatro horas diarias frente a pantallas en estas redes. Es tiempo robado a la lectura, al deporte y a la capacidad de conocer a otros. En las últimas pruebas PISA vemos un colapso en la capacidad de aprendizaje y lectura; a esta generación le cuesta ver una película larga porque está acostumbrada a 'scrollear' contenidos rápidos", lamentó el presidente francés.

Las redes amplían el contenido de quien "grita más fuerte e insulta más rápido", pues los algoritmos favorecen la excitación -sobre todo negativa- y no la veracidad de la información o la "racionalidad", recordó Macron.

Esta cuestión de las redes es, precisamente, una de las multicrisis que ha provocado lo que Cercas ha llamado un auge de los "populismos nacionales", que no incluyen solo a los fascismos.

"Cuando cunde la angustia ante esta multicrisis, los extremos son mucho más capaces de captar la angustia y la ira de forma más eficaz. Hay auges de la extrema derecha por toda Europa con respuestas simplistas, diciendo: 'conmigo irá mucho mejor'. Responde a la polarización de las sociedades y a las consecuencias de las crisis que han emergido", apuntó Macron.

Ante esto, el presidente planteó una "rehumanización" de las redes sociales, retomando su control; recuperar la "eficacia colectiva" ya que "Europa se ha vuelto demasiado lenta en comparación con China o EE. UU., por lo que debe recuperar agilidad en la toma de decisiones"; y recuperar "la capacidad de innovar".

Todo ello manteniendo la independencia de Europa. "No soy pesimista en absoluto; llevará años, pero si Europa se mantiene solidaria, unida y firme en sus elementos de estabilidad, respeto, equilibrio y dignidad humana (el corazón de nuestra filosofía política), tendremos una enorme ventaja porque atraeremos el talento del mundo entero", alegó.