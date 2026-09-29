Macron, sobre el tratado de amistad Francia-España tumbado en el Senado: "lo alcanzaremos"

Fue en el discurso que pronunció en el Palacio Real al inicio de la cena de gala que los reyes de España ofrecieron al presidente de Francia y a su mujer, Brigitte Macron, con motivo del viaje de Estado de Macron a España, y poco después de que el Senado español tumbara el tratado.

Macron se refirió a los 360 acuerdos alcanzados con España durante su mandato, como el Convenio de Doble Nacionalidad (el primero que se suscribió con un país no perteneciente a la Comunidad Iberoamericana), firmado en la Cumbre de Montauban en 2021; y el de Cooperación en el ámbito de la defensa, que firmó en la Cumbre de Barcelona en 2023 con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Partido Popular (PP, que controla el Senado) mostró su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos Gobiernos asistieran a los consejos de ministros del otro y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Posteriormente, ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional español determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución.

No obstante, el tratado que fue rechazado de nuevo en el Senado por 142 votos en contra (PP y el ultraderechista Vox), mientras que los socialistas de Pedro Sánchez votaron a favor.

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Mientras, en el Palacio Real, Macron exclamó en el brindis de antes esta cena a la que asisten un centenar de invitados: "Viva la amistad franco española".