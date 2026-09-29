Mamdani lanza estrategia contra antisemitismo tras críticas a su posición propalestina

Mamdani, que es el primer alcalde musulmán de la ciudad, publicó un informe de 35 páginas que detalla esa estrategia, impulsada por la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, un organismo revitalizado por su incremento de la inversión en la lucha contra los delitos de odio de 3 millones a 29 millones de dólares.

Como novedad, el regidor asignó 7,4 millones de esa partida general, la mayor parte para subvenciones a organizaciones comunitarias como el Jewish Community Relations Council (JCRC), y también a la mejora de la seguridad en sinagogas y otros templos.

Tanto en el anuncio como en el informe, el regidor no aludió a la guerra de Israel en Gaza ni entró en temas políticos.

El anuncio se produce después de que la semana pasada, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, presente en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, lo calificara de "antisemita" y criticara su llamamiento a que se cursara contra él una orden de arresto internacional por crímenes de guerra.

"Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados de camino a la sinagoga", dijo Netanyahu a Mamdani.

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El alcalde demócrata socialista reconoció en julio que la ciudad no tenía autoridad para ejecutar el arresto, porque esa competencia correspondía de las fuerzas federales, controladas por el Gobierno del republicano Donald Trump, aliado de Netanyahu.

Un grupo de rabinos de Nueva York reclamó al alcalde poco después que fuera más cuidadoso con sus mensajes públicos por su efecto sobre el sentimiento antisemita en la urbe que acoge a la mayor comunidad judía fuera de Israel.

"Los judíos neoyorquinos son solo el 12 % de la población, pero son víctimas de cerca de la mitad de todos los crímenes de odio que se reportan", indica el informe publicado hoy.

La directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, Phylisa Wisdom, dijo en un comunicado que la estrategia "lleva el poder completo del Gobierno local al esfuerzo de prevenir el odio, apoyar a los supervivientes, proteger las instituciones judías, educar a los neoyorquinos y celebrar la vida judía".