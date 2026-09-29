Mansouri: "Es un momento histórico" y un "mensaje para todas las mujeres" en Marruecos

"Este es un momento histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país una mujer asume la responsabilidad de la presidencia del gobierno. Esto no es un honor solo para mi, sino para todas las mujeres del país", dijo Mansouri en su primera declaración tras reunirse con Mohamed VI.

"Su majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino", agregó.

Mohamed VI recibió hoy a Mansouri, dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones legislativas del pasado día 23, para encargarle la presidencia del nuevo Ejecutivo.

"Esta recepción ha sido una oportunidad para recibir de su majestad directrices para gestionar la próxima etapa", apuntó Mansouri a medios oficiales.

"El trabajo empieza hoy. Empezamos con las consultas internas del partido y después las consultas con todos los partidos políticos para entregar a su majestad lo antes posible nuestra propuesta de un gobierno que este a la altura de las expectativas del rey y los ciudadanos", afirmó.

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"Somos conscientes de que será una etapa importante y en la que hay expectativas importante de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, por eso vamos presentar un programa con soluciones verdaderas y realistas, tal como quiere su majestad".

"Vamos a trabajar con todos como sociedad, pero a la vez, yo como mujer conozco las condiciones en las que vive la mujer y las directrices de su majestad en este sentido están claras para que tengamos una sociedad cohesionada", concluyó.

La decisión de Mohamed VI convierte a Marruecos en el segundo país árabe en tener una mujer al frente del Gobierno, después de Túnez.