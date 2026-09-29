Más de 10.000 funcionarios participan en un simulacro de evacuación civil en Finlandia

El simulacro, coordinado por la Agencia de Licencias y Supervisión de Finlandia (LVV), es uno de los ejercicios de preparación civil de mayor magnitud que se realizan en el país nórdico en los últimos años y su objetivo es "fortalecer la seguridad integral de Finlandia", según explicó la LVV en un comunicado.

El ejercicio, denominado LVV26, simula una situación internacional ficticia en la que la seguridad nacional se deteriora gravemente, la infraestructura crítica sufre ciberataques y fallos severos y la amenaza de un ataque militar exterior aumenta significativamente.

Su finalidad es desarrollar las capacidades de protección civil de los participantes, fomentar la acción conjunta y mejorar la cadena de mando y la comunicación con la población en situaciones de emergencia, según la LVV.

"Con este simulacro ponemos a prueba nuestro plan de contingencia y desarrollamos nuestras capacidades para poder realizar nuestras tareas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la sociedad también en circunstancias excepcionales", señaló en el comunicado Marko Pukkinen, director general de la agencia.

El simulacro no contempla una evacuación real de los ciudadanos, sino que se enfoca en la planificación por parte de las autoridades para coordinar los desplazamientos masivos de manera segura, emitir instrucciones claras a la población y distribuirla de forma eficaz entre los miles de refugios civiles disponibles.

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En él participan funcionarios municipales, ministerios, agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, organizaciones civiles y empresas privadas de industrias estratégicas.

"La seguridad integral se construye a partir de una cooperación en la que las actividades de entrenamiento conjuntas constituyen el núcleo de la preparación. Por esta razón, los ejercicios de preparación a gran escala son una parte cada vez más importante del desarrollo de la preparación y la capacidad operativa de Finlandia", señaló la LVV.

En los últimos años, Finlandia ha intensificado tanto sus ejercicios de defensa civil como sus maniobras militares para mejorar su capacidad de enfrentarse a los ataques híbridos y otras amenazas procedentes de la vecina Rusia.