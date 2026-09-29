Más de 120.000 personas hacen fila virtual para conseguir una entrada para BTS en Bogotá

La organización no precisó cuántas entradas pondrá finalmente a la venta, pero explicó que se trata de boletas inicialmente retenidas por cuestiones de montaje, visibilidad o requerimientos técnicos, así como de localidades que fueron canceladas por incumplir los términos de compra.

Este tipo de liberación de producción es habitual en los grandes conciertos: una vez definida la configuración definitiva del escenario y comprobados los espacios disponibles desde las distintas zonas del recinto, se ponen a la venta localidades que inicialmente habían quedado reservadas para cuestiones técnicas.

Por ello, aunque más de 120.000 personas esperan en la fila virtual, la cifra de entradas disponibles será bastante inferior, hasta el punto de que, tomando como referencia el aforo del estadio El Campín, podría equivaler a una cantidad cercana a tres estadios completos.

Los precios son los mismos de la venta inicial y se mantiene el límite de cuatro entradas por persona para cada fecha.

La expectativa alrededor de BTS, uno de los grupos de K-pop más populares en el mundo, se enmarca además en el crecimiento de la cultura surcoreana en Bogotá, donde este género musical ha dejado de ser un fenómeno de nicho para generar comunidades, eventos y espacios propios.

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BTS actuará en Bogotá los próximos viernes y sábado como parte de su gira mundial 'Arirang', con la que el grupo surcoreano ha regresado a los escenarios tras la pausa derivada del servicio militar de sus integrantes.