Matan de una paliza a un político de la RD Congo tras alertar sobre el ébola en la radio

En un comunicado recogido a última hora del lunes por medios locales, la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS) informó sobre el fallecimiento del presidente en funciones de su comité ejecutivo provincial en la ciudad Butembo, en la provincia oriental de Kivu del Norte, y portavoz del partido, Marie-Célestin Bytaty, por los "graves actos de violencia" que sufrió este domingo.

Los hechos sucedieron tras su intervención en la emisora local Radio Mwangaza, durante la que "había sensibilizado a la población sobre la lucha contra el ébola", aseguró el UDPS.

Además de apalearlo, los atacantes prendieron fuego a su residencia y a sus bienes, detalló.

El partido exigió "que se aclaren las circunstancias exactas de este drama y que las personas implicadas respondan por sus actos ante la Justicia, de conformidad con las leyes de la República".

Este incidente se suma a numerosos ataques registrados en los últimos meses contra centros médicos y trabajadores de la respuesta contra el ébola, que se ha visto dificultada no solo por el conflicto en el este congoleño, alimentado por grupos armados y el Ejército, sino también por la desconfianza de la comunidad, la desinformación y los rumores sobre el virus y los centros de tratamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el último balance del Instituto de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos hasta el 26 de septiembre, el brote de ébola acumula 8.067 casos confirmados y 3.901 muertes desde que se declaró oficialmente en el este de la RDC el pasado 15 de mayo.

Asimismo, un total de 2.070 pacientes han superado la enfermedad y 773 permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de letalidad se sitúa en el 48,4 % y el seguimiento de contactos en el 74,7 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete de las 26 provincias de la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.