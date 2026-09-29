Merz afirma que si Rusia no quiere negociar, el apoyo a Ucrania seguirá largo tiempo

"Ucrania es parte de Europa y, si Ucrania cae, la paz y la libertad de toda Europa estarán en peligro", dijo en una rueda de prensa con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, con el que compareció en Berlín tras una reunión bilateral.

Merz aludió en concreto a la reunión mantenida en Nueva York el pasado fin de semana por el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la primera desde la invasión de Ucrania en 2022.

La valoración que realizó Moscú de esta conversación ha demostrado que el Kremlin "no tiene el más mínimo interés en conversaciones serias en este momento", por lo que a Berlín sólo le queda apelar al Gobierno ruso a que acuda a la mesa de negociación, dijo.

"Pero si Rusia no está dispuesta, estamos en condiciones de apoyar a Ucrania por un largo tiempo. Rusia no ganará esta guerra y sufrirá ella misma daños masivos en su economía, la cual ya vemos hoy en qué situación precaria se encuentra. Rusia pagará el precio si continúa con esta guerra", advirtió.

Merz se comprometió a seguir apoyando a Ucrania en el ámbito militar, económico, político y financiero y reiteró que el "mayor punto débil" ahora mismo para Kiev es la falta de defensas antiaéreas, por lo que está pidiendo a otros jefes de Estado y de Gobierno ayuda en este sentido.

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Por su parte, Tokáyev abogó por una congelación de las hostilidades en Ucrania a lo largo de las líneas del frente actuales, que permita emprender "la ruta de la diplomacia y las negociaciones".

El presidente kazajo resaltó que mantiene "muy buenas relaciones" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al que calificó de "personalidad política sobresaliente", el cual cuenta con "su propia visión de los objetivos estratégicos de su país".

Kazajistán está a favor de que "se cumpla la carta de la ONU y de que cada país preserve su inviolabilidad territorial" y mantiene relaciones de amistad tanto con Rusia como con Ucrania, afirmó.

En cuanto a Kiev, Kazajistán valora la cultura, la tradición, la historia y también la lengua ucranianas, señaló Tokáyev.

Sin embargo, con Rusia existe una frontera de más de 7.000 kilómetros, la frontera más larga a nivel mundial, y el país centroasiático cuenta con 2,7 millones de habitantes de origen ruso, por lo que también tiene en gran estima las buenas relaciones con Moscú, destacó.