México mantiene abiertas pesquisas sobre exfuncionarios por el caso Ayotzinapa

“Nada está descartado. O sea, si siguen las investigaciones, pero como siempre decimos, tiene que haber pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las pesquisas podrían alcanzar a otros altos funcionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La gobernante mexicana puso como ejemplo al exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente procesado por su actuación en las investigaciones de la desaparición de los normalistas y por la construcción de la llamada “verdad histórica”, la versión presentada durante el Gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido con los jóvenes.

“Murillo Karam fue detenido porque era evidente que había fabricado la verdad histórica, igual que otros funcionarios que están detenidos por esa causa”, afirmó.

La gobernante precisó que el proceso contra el exprocurador no deriva de una participación directa en la desaparición de los estudiantes, sino de haber “inventado o generado las condiciones de manera artificial para dar un resultado en la investigación”.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene procesados a antiguos funcionarios federales, integrantes del Ejército, policías y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por distintos delitos relacionados con el caso.

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Las autoridades informaron el lunes que existen 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y que desde octubre de 2024 se han realizado 30 nuevas detenciones.

La presidenta recordó que al inicio de su Gobierno envió personalmente una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para solicitar su ayuda y gestionar la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, señalado por presuntas irregularidades en las primeras investigaciones del caso y quien permanece en ese país.

Sheinbaum explicó que Herzog respondió que había planteado el asunto al Poder Judicial israelí, pero que la decisión quedaba fuera de su ámbito de actuación.

“Ahí la Fiscalía es quien está con el Poder Judicial de Israel para poder seguir presionando para que regrese, para que lo envíen”, señaló.

Las familias de los estudiantes han reclamado reiteradamente la extradición de Zerón y de otros prófugos localizados en el extranjero. Las solicitudes de extradición continúan entre los asuntos pendientes de la investigación.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren un día después de que la FGR y la Secretaría de Gobernación presentaran nuevas líneas de investigación derivadas del reanálisis de registros telefónicos y documentos acumulados durante los doce años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes.

A doce años de los hechos, las autoridades mexicanas todavía no han esclarecido qué ocurrió con los 43 normalistas y únicamente han identificado los restos de tres de ellos.