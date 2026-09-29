Milei busca inversiones en París en medio de alza de riesgo país e incertidumbre económica

Este indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan -que toma en cuenta la cotización de los bonos y la distancia entre la tasa que pagan con respecto a la del Tesoro estadounidense- tocó el lunes las 641 unidades.

Este martes ha recortado posiciones y se mantiene por encima de los 600 puntos.

Desde julio, cuando el riesgo país había bajado hasta los 403 puntos, la diferencia se amplió en unos 240 puntos básicos, más del 50 %.

El economista Federico Filippini, jefe de Investigación y Estrategia de Adcap Grupo Financiero, explicó a EFE que este movimiento al alza tuvo inicialmente un "gatillo global", relacionado con el cambio en las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU., pero Argentina amplificó luego la suba frente a otros mercados emergentes.

Filippini detalló que en los últimos meses el mercado comenzó a prestar atención al escenario electoral de 2027 y que, tras un período de optimismo sobre una eventual reelección de Milei, bajaron las expectativas y con ello el precio de los bonos.

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"Parte de esa caída corresponde a la reversión de una posición bastante optimista a otra más alineada con las probabilidades efectivas de la reelección de Milei. Para los mercados financieros, el 2027 ya arrancó", afirmó.

Un informe de la consultora Fernando Marull y Asociados atribuyó el aumento a cuatro factores: el deterioro del escenario local durante agosto, un contexto internacional menos favorable en septiembre, las dudas sobre el programa financiero de 2027 y el aumento de la incertidumbre política y electoral.

Según esa consultora, unos 30 puntos básicos de la suba reciente respondieron al contexto global y más de 120 a factores locales.

Javier Milei aterrizará este miércoles en París en medio de señales de fragilidad: la actividad económica cayó un 2,9 % en julio respecto de junio y la pobreza alcanzó el 32,3 % en el primer semestre del año, mientras el desempleo llegó al 7,9 % y el trabajo informal alcanzó el récord de 45 %, según datos oficiales.

El presidente realiza este viaje con el objetivo principal de conseguir inversiones para mejorar la situación económica del país, en áreas como hidrocarburos y minería, con el ofrecimiento de ventajosas exenciones fiscales.

Pero Filippini advirtió que "las nuevas inversiones podrían quedar sujetas a los resultados electorales, a un 'wait and see'. Esperar y mirar a ver qué pasa el año próximo, al igual que algunos proyectos del RIGI (Incentivos para Grandes Inversiones) ya anunciados".

La primera edición de 'Argentina Week' se celebró en Nueva York en marzo pasado y quedó vinculada al escándalo en torno al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por incluir a su esposa en la comitiva oficial.

Adorni fue después investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, lo que lo llevó a renunciar al cargo en junio pasado.