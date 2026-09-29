Ministro de Transporte de España firma acuerdo con el BID para transporte en Latinoamérica

El acuerdo implica la colaboración de España en la plataforma regional Transport Delivers del BID, que busca mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión en transporte, explicó Goldfajn en un encuentro con medios en el 'LAC Transport Forum 2026'.

"Al principio se necesita de recursos, no nomás de financiamiento, pero de recursos para hacer los proyectos, para hacer la plataforma. Y las contribuciones de España, pero también de Japón, llegan a 2,5 millones de dólares, que son los 'grants' (subvenciones)", detalló Goldfajn.

El memorando, que nace con una vigencia de tres años, contempla la aportación de la experiencia técnica e institucional de España y "el interés compartido por impulsar proyectos resilientes, seguros, digitalizados y sostenibles", informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

Puente "ha puesto de relevancia la experiencia y las capacidades del ecosistema público español del grupo del Ministerio, con organismos públicos referentes en el sector como Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Renfe (dedicada al transporte ferroviario), Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte), Puertos del Estado, Aena (gestor aeroportuario) o Enaire (gestor de navegación aérea)", añadió la nota del Ministerio.

También agradeció al BID la invitación al 'LAC Transport Forum 2026', en el que 17 países de la región y líderes del sector privado presentaron más de 110 proyectos de inversión en transporte por más de 65.000 millones para los próximos 18 meses en Latinoamérica.

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Puente se reunió con secretarios, viceministros y ministros del sector de Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y Honduras, a quienes "ha reiterado la invitación" a la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Transportes e Infraestructuras, la próxima semana, 8 y 9 de octubre, en Valladolid (España).

"Arranca el LAC Transport Forum 2026 en Miami, espacio de encuentro para debatir los desafíos del sector en América Latina y el Caribe. Abordamos cómo invertir mejor en transporte mediante planificación, instituciones robustas y mercados fuertes", publicó el ministro en sus redes sociales.