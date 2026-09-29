Mohamed VI encarga por primera vez a una mujer formar Gobierno: Fatima Mansouri

Según un comunicado del gabinete real, el monarca recibió este martes a Mansouri en el palacio de Rabat para comunicarle su decisión, seis días después de las elecciones.

En virtud de la Constitución marroquí, el monarca, agregó el comunicado, nombró a la actual coordinadora de la dirección colegiada del PAM "jefa de Gobierno a cargo de formar un nuevo Gobierno".

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech, la dirección del PAM y la cartera de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente de coalición presidido por el magnate conservador Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá para el periodo 2026-2031.

Observadores consultados por EFE indicaron que el nombramiento de Mansouri no responde a una voluntad de proyectar una imagen hacia el exterior sino a su perfil de una responsable con una "larga trayectoria política".

Recordaron que no se trata de la primera vez en que las mujeres están en un alto nivel en la vida pública en Marruecos. Desde el inicio de su reinado, el monarca ha designado a mujeres en puestos que hasta entonces eran ocupados de manera exclusiva por hombres, entre ellos la consejera real Zoulija Nasri (1945-2015) o Zineb Adaoui primera wali (gobernador) en el país.