Muere el cineasta español Gonzalo Suárez a los 92 años

Suárez, nacido en Oviedo (norte de España) en 1934, fue también actor y periodista deportivo, y recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía en España y el Goya a mejor dirección por 'Remando al viento' (1988).

En la última edición de los premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, recibió el galardón de honor por su trayectoria.

El director de cintas como 'El detective y la muerte' (1994) apostó siempre por la imaginación y la fantasía y por un cine inspirado en la literatura. También llevó a la pequeña pantalla grandes obras como la 'Los pazos de Ulloa', de Emilia Pardo Bazán, o 'La Regenta', de Leopoldo Alas 'Clarín'.

Nacido en Oviedo, a los dos años su familia se trasladó a Madrid por el trabajo de su padre, catedrático de francés. En la capital española pasarían la Guerra Civil (1936-1939) y una dura posguerra, al ser represaliado su progenitor por republicano.

En los años 70 dirigió 'Morbo', con Ana Belén y Víctor Manuel, pareja que repitió en 'Al diablo, con amor'; y sus versiones de los clásicos 'La Regenta', 'Beatriz' o 'La parranda'.

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Abrió la década de los años 80 con'Epílogo' (1984), galardonado en Cannes y Río de Janeiro con los premios de la Juventud y Especial del Jurado, respectivamente.

Por su reconocida película 'Remando al viento', la biografía de la escritora Mary Shelley, que interpretaron Lizzy McInnerny, Hugh Grant, José Luis Gómez o Elizabeth Hurley, recibió la Concha de plata del Festival de San Sebastián y siete goyas -incluidos mejor película y dirección-, entre otros muchos reconocimientos.

En los 90 hizo la insólita adaptación 'Don Juan en los infiernos' (1991), Premio Europa Cinema a la contribución técnico-artística del Festival de Viareggio (Italia).

Rodó 'El detective y la muerte' en 1994, seleccionada en Francia dentro del cuarteto de las mejores europeas del año. Continuó con 'El portero' (2000), 'Arsénico, por favor' (2002); 'El genio tranquilo' (2005) y 'Oviedo Express' (2007), con Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, Carmelo Gómez y Jorge Sanz.

Tras un silencio de doce años, en 2019 estrenó 'El sueño de Malinche', sobre la llegada de Hernán Cortés a México.

Ante la dificultad de financiar el cine que le gustaba hacer, se volcó en la escritura, sobre todo en los últimos años. Es autor de decenas de novelas y libros de relatos y crónicas, entre los que destacan 'El caso de las cabezas cortadas', 'La suela de mis zapatos', 'El cementerio azul', 'Con el cielo a cuestas', 'La musa intusa' o 'Ciudadano Sade'.

Entre los galardones que recibió destacan el Premio Nacional de Cinematografía (1991), la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (2016), Caballero de las Artes y las Letras de Francia (1997) y Medalla de Oro de Bellas Artes (1990).