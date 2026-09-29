Muere Umberto Pizzi, el último 'paparazzo' de la Dolce Vita

Pizzi dedicó toda su carrera a inmortalizar con su cámara los momentos de las estrellas de Hollywood por Roma, pero también a los protagonistas de la política y los salones de la alta sociedad romana desde los años 60.

Con Pizzi desaparece el último de los 'paparazzi' romanos, llamados así por el apellido del fotógrafo Coriolano Paparazzo., personaje de la película 'La Dolce Vita' de Federico Fellini.

Ha publicado sus fotografías en publicaciones italianas e internacionales, como "Time", "People Magazine" y "Sunday Express Magazine", además de colaborar con la página web dedicada a la crónica de sociedad 'Dagospia' y, en los últimos años con "Il Fatto Quotidiano".

Nacido en Zagarolo (Roma) en 1937, Pizzi comenzó su carrera como joven fotoperiodista, trabajando para la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para realizar reportajes en Irán, Irak, Turquía, Siria y Jordania.

Sin embargo, fue en la Roma durante la 'Dolce Vita' donde su nombre empezó a hacerse conocido. En la década de 1960 Pizzi frecuentaba los lugares de moda de la capital y seguía de cerca a las grandes estrellas del cine italiano e internacional.

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Fotografió a Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Roberto Rossellini o Elizabeth Taylor y Richard Burton que durante ese periodo iban a Via Veneto, la calle de los restaurantes y grandes hoteles frecuentados por actores, directores y celebridades internacionales.

En las décadas de 1970 y 1980, Pizzi amplió su trabajo para incluir la política, la cultura, los negocios y la vida pública italiana.

En sus entrevistas contó que Mick Jagger lo empujó durante un concierto en Roma en 1970, provocando que se cayera por unas escaleras y rompiera su equipo fotográfico, por lo que recibió una indemnización de 1.750 libras.

O que Sophia Loren lo denunció durante un viaje al Caribe y terminó pasando dos días detenido en una celda o el magnate Aristóteles Onassis le arrojó una copa de champán cuando lo descubrió fotografiándolo a escondidas.

También relató que tuvo "peleas" históricas con el actor Gérard Depardieu como cuando salió del famoso club Jackie O' en 1976.