Mundial, mujer, empleo y jóvenes, prioridades en la agenda que hereda Mansouri

Mansouri, actual ministra de Urbanismo y dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal y próximo al Palacio Real), ganador de las elecciones legislativas del día 23, asume ahora la tarea de negociar la composición de una mayoría.

Los expertos no descartan que pueda reeditarse la coalición del Gobierno saliente, junto al RNI (centro-derecha) y el nacionalista Istiqlal (PI), los dos partidos más votados tras el PAM.

De las alianzas que Mansouri pueda tejer saldrá el nuevo Ejecutivo, aunque las carteras estratégicas, las llamadas "de soberanía", responden a una decisión del Palacio real: Interior, Exteriores, Defensa y Asuntos Religiosos.

No se espera un giro en las grandes orientaciones del país, pero sí una etapa exigente para el nuevo Gobierno, que tendrá que mantener el ritmo de las inversiones vinculadas al Mundial que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Sobre la mesa hay un paquete de inversiones de unos 20.000 millones de euros en infraestructuras, desde estadios a aeropuertos, pasando por transporte ferroviario y carreteras.

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De ahí que el futuro Ejecutivo se conozca popularmente como el "Gobierno del Mundial". Su desafío será traducir esas inversiones en crecimiento y empleo, en un país donde el sector privado no genera suficientes empleos sostenibles y los jóvenes contemplan la emigración como una salida.

Observadores y prensa local presentan el empleo como la tarea "más delicada" del próximo Gobierno, ante un paro juvenil que supera el 27 %, en un contexto marcado por el espectro de las protestas juveniles de la GENZ212, que estallaron hace un año, y la crisis migratoria de Ceuta, cuando hace dos meses unas 70.000 personas cruzaron de forma irregular a la ciudad española.

El programa electoral del PAM fija entre sus prioridades crear un millón de empleos durante los cinco años de mandato, una promesa que ya realizó su aliado RNI durante la anterior legislatura sin llegar a cumplirla.

En su primera declaración tras ser designada por el rey, Mansouri lanzó este martes un guiño a los jóvenes y las mujeres y se comprometió a trabajar por una sociedad "cohesionada".

Las mejoras en Educación y sanidad son grandes asignaturas pendientes que heredará el nuevo Gobierno. Marcaron la demandas de las protestas de la GENZ212 tras la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público en el sur del país y siguen provocando quejas.

Los marroquíes denuncian a menudo la falta de médicos, la calidad de la sanidad pública y las carencias de la educación pública en contraste con la privada, reservada para una élite por su alto coste.

También queda sobre la mesa una nueva reforma de la Moudawana, el Código de Familia vigente desde 2004. Su revisión comenzó en 2023, en paralelo a una transformación social marcada por el descenso de la natalidad y de los matrimonios y el aumento de los divorcios.

La reforma plantea elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, simplificar los procedimientos de divorcio y mejorar los derechos de custodia de las mujeres. Sin embargo, varias ONG feministas consideran que la revisión se queda corta al no prohibir definitivamente la poligamia ni equiparar los derechos de herencia entre hombres y mujeres.

En política exterior, su margen de maniobra será diferente. El Sáhara Occidental marca la política exterior de Marruecos y es el "prisma" a través del cual mide sus relaciones internacionales. El ministro de Exteriores forma parte nominalmente del Gobierno, pero responde a la estrategia del Palacio real.

Rabat consiguió avances diplomáticos a partir de 2020, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció durante su primer mandato la soberanía marroquí sobre la excolonia española a cambio de que Marruecos restableciera relaciones diplomáticas con Israel.

A este logro se suma la resolución del 30 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad de la ONU, que supuso un apoyo a la iniciativa del plan de autonomía marroquí como solución para el conflicto y que fue respaldada también por la Unión Europea y Reino Unido.

Las grandes orientaciones en este conflicto, al igual que en defensa, son dominio exclusivo de la monarquía. Al próximo Gobierno le tocará traducirlas en acción diplomática y económica.