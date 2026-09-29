Nigeria condena la muerte de tres nacionales en Sudáfrica en medio de la ola de xenofobia

En un comunicado que recoge este martes la prensa nigeriana, el Consulado General de Nigeria en Johannesburgo (norte de Sudáfrica) condenó "enérgicamente" las muertes y afirmó que se produjeron entre el 18 y el 21 de septiembre pasados en diferentes puntos del país.

"Las noticias sobre estos incidentes recurrentes son profundamente preocupantes y siguen planteando muchos dudas sobre la seguridad de los nigerianos y otros extranjeros en Sudáfrica", señaló la misión diplomática, al alertar sobre "lo que parece ser un patrón de atacar a nigerianos en Sudáfrica".

Las víctimas eran tres hombres y se llamaban Kenechukwu Christopher Igwemmadú, Olaniyi Olaleye Olatunde y Christian Hillary Nnaemeka.

En el primer caso, sucedido el día 18, Igwemmadú "presuntamente se tiró al vacío y murió al intentar escapar del acoso y la brutalidad policial" en la ciudad de Bloemfontein (centro), capital judicial del país, explicó el Consulado, sin ofrecer más detalles.

En el segundo, el día 20, Olatunde "fue asesinado por un sudafricano no identificado" en un club nocturno en la localidad de Mamelodi East, en Pretoria, capital administrativa del país, donde el fallecido trabajaba como guardia de seguridad.

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Cuando el nigeriano intentó impedir que el cliente sudafricano saliera del local con un vaso propiedad del mismo, se produjo un "altercado" y el segundo "sacó su arma de fuego y disparó contra Olatunde en la parte inferior de su cuerpo, lo que le causó una herida grave y una profusa pérdida de sangre".

Olatunde fue trasladado al hospital pero sucumbió a sus heridas en la mañana del 21 de septiembre, según el Consulado.

Ese mismo día, la figura televisiva y candidato a la alcaldía del municipio de Ekurhuleni, cerca de Johannesburgo, Xolani Khumalo, junto con su equipo, "se vieron presuntamente implicados en la tortura y la muerte" de la tercera víctima, Nnaemeka.

"A pesar de no encontrar nada incriminatorio sobre el fallecido", el equipo de Khumalo "lo detuvo, lo apaleó y lo torturó antes de que, finalmente, este intentara escapar saltando una valla", lamentó la misión nigeriana.

Nnaemeka fue trasladado a un hospital y declarado muerto al llegar, añadió.

El Consulado recordó también la muerte a tiros el pasado febrero de otro nigeriano, Emeka Clement Uzor, durante la grabación de una operación antidroga por parte del programa televisivo de Khumalo, unos hechos por los que "no se ha detenido a nadie".

Tras la ola de ataques xenófobos que sacudió Sudáfrica en los últimos meses, el grupo antiinmigración March and March convocó nuevas manifestaciones para este 30 de septiembre, fecha límite que ha dado a los inmigrantes indocumentados para su salida del país.

Éste y otros grupos culpan a los migrantes africanos de los problemas económicos de Sudáfrica, los servicios públicos deficientes y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Como resultado, unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países de origen en los últimos meses, según datos de los respectivos gobiernos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables.