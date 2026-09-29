Obras de Basquiat y Kusama lideran prudente subasta de arte contemporáneo en Hong Kong

El óleo monumental ‘Ancient Scientist’ (1984), de Basquiat, se erigió este martes como el lote estrella de la velada tras adjudicarse en 62,5 millones de dólares de Hong Kong (unos 7,9 millones de dólares estadounidenses), mientras que la pintura ‘A-Pumpkin (YHP)’ (2011), de Kusama, encontró comprador en 47 millones de dólares locales (5,9 millones de dólares estadounidenses).

Ambos remates marcaron la pauta en la subasta de arte de los siglos XX y XXI organizada por la casa Christie's.

La obra de Basquiat, que partía con una horquilla de estimación situada entre 56 y 76 millones de dólares hongkoneses (de 7,2 a 9,7 millones de dólares estadounidenses), quedó en la franja baja de las expectativas.

La tela de Kusama, tasada previamente entre 48 y 68 millones de dólares locales (entre 6,2 y 8,7 millones de dólares estadounidenses), quedó ligeramente por debajo de su estimación mínima oficial. Su reciente deceso había activado el interés del coleccionismo internacional.

Pese a la contención en la puja, la pieza de Basquiat refrendó su condición de activo refugio de primer orden. Presidida por una morfología craneal de dos metros de altura que simboliza el cénit expresionista del creador neoyorquino, la tela fue ejecutada en 1984.

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Su superficie combina la anatomía médica de Gray, la estatuaria tribal africana y oceánica, la mitología clásica y la pulsión del grafiti urbano.

En el caso de Kusama, el lienzo de gran formato suponía su debut en subasta pública articulando sus dos iconos más cotizados: la calabaza amarilla de lunares negros sobre la densa trama óptica de su serie ‘Infinity Nets’.

La artista nipona adoptó este motivo vegetal en su infancia como autorretrato espiritual y respuesta a sus trastornos alucinatorios, consolidándose como una de las iconografías más universales del arte contemporáneo.

El tono mesurado de las adjudicaciones se extendió al resto del catálogo, que integró vanguardias históricas y modernismo asiático.

En el capítulo español, Pablo Picasso brilló con ‘Buste d'homme’ (1969), óleo sobre cartón corrugado expuesto históricamente en el Palacio de los Papas de Aviñón, adjudicado por 19,8 millones de dólares hongkoneses (unos 2,5 millones de dólares estadounidenses).

Asimismo, la pintura surrealista ‘Ensorcellement - Les sept arts’, de Salvador Dalí, se remató en 13,5 millones de dólares locales (1,7 millones de dólares estadounidenses).

La sesión se completó con el debut asiático del bodegón ‘L'Assiette bleue’, obra maestra de Paul Cézanne vendida por 32,5 millones de dólares hongkoneses (4,1 millones de dólares estadounidenses), junto al lienzo de Matisse ‘Jeune femme au canapé’, adjudicada por 30,5 millones de dólares locales (3,9 millones de dólares estadounidenses).