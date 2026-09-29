OCDE destaca satisfacción de docentes colombianos pero advierte sobre bajo gasto educativo

El 87,2 % de los docentes colombianos de secundaria inferior consultados en la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de 2024 dijo estar satisfecho con sus condiciones de empleo, frente al 68,4 % del promedio de la OCDE, mientras que el 63,1 % manifestó satisfacción con su salario, frente al 38,7 % del conjunto de países analizados.
Sin embargo, los profesores colombianos tienen una carga lectiva superior a la media de la organización. En educación primaria imparten 955 horas anuales, frente a las 770 horas del promedio de la OCDE, mientras que en secundaria inferior la cifra es de 840 horas, frente a 710 horas del resto.
El informe también señala que el número de profesores de primaria en Colombia disminuyó un 2 % entre 2015 y 2024, mientras que el número de alumnos cayó un 10 % en ese periodo.
Además, el documento prevé que la población de entre 5 y 14 años se reduzca un 9 % entre 2024 y 2033, lo que apunta a una menor demanda de docentes si no cambian otras condiciones del sistema educativo.
En materia de financiación, Colombia destinó en 2023 unos 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, frente a los 13.601 dólares del promedio de la OCDE, calculados en paridad de poder adquisitivo.
En primaria, el gasto por alumno fue de 3.526 dólares y en secundaria inferior de 3.594, frente a 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente, en el promedio de la organización.
El informe también muestra que el 29 % de los colombianos de entre 25 y 64 años tenía en 2025 estudios terciarios, frente al 43 % del promedio de la OCDE.
Asimismo, el 26 % de los jóvenes de 18 a 24 años no estudiaba ni trabajaba, un punto porcentual más que en 2015 y el doble del promedio de la organización, situado en el 13 %.
En educación infantil, el 78 % de los niños colombianos de entre 3 años y la edad de inicio de la primaria estaban matriculados en programas de educación y atención a la primera infancia en 2024, frente al 90 % del promedio de la OCDE.
En su informe de 2025, la OCDE había señalado que el porcentaje de colombianos de 25 a 34 años sin educación secundaria superior había caído del 27 % al 17 % entre 2019 y 2024.
Además, el documento destacó que solo el 16 % de quienes ingresaban a programas de grado universitario los terminaba en el tiempo teórico, porcentaje que subía al 44 % tres años después.