ONG Foro Penal registra en Venezuela 324 presos políticos tras recientes excarcelaciones

La cifra, publicada en las redes sociales de la organización, representa un descenso de veinte presos políticos respecto al boletín anterior, cuando Foro Penal contabilizaba 344 arrestados.

De los 324 presos políticos, la organización indicó que 310 son hombres y catorce mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 184 son civiles y 140 militares.

El sábado, Foro Penal confirmó que veinte presos políticos fueron excarcelados desde el viernes, día en el que culminó el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, incluyendo a al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

Entretanto, varias organizaciones no gubernamentales y colectivos civiles integrados en su mayoría por familiares de presos políticos se mantienen en constante protesta para pedir la liberación de sus parientes.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.