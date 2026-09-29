Organización denuncia abusos y negligencia médica en centros migratorios en Arizona

El reporte documenta casos de abusos denunciados entre enero y junio pasado por al menos 64 inmigrantes detenidos en estos centros de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona durante los primeros seis meses de este año.

Titulado 'Un lugar de represión y tortura para los inmigrantes', el estudio subraya que prácticamente no existe supervisión dentro de los centros, por lo que resulta casi imposible que las personas detenidas obtengan ayuda para problemas urgentes.

Liz Casey, trabajadora social del Proyecto Florence y autora del informe, señaló en un comunicado que esta situación es consecuencia de haber permitido que ICE y CoreCivic operen con impunidad, sin consecuencias ni rendición de cuentas.

Las denuncias abarcaron desde casos de negligencia médica grave y la negación de atención especializada hasta problemas con la correspondencia que afectaron los procesos legales de los detenidos, entre otros asuntos.

En marzo de 2026, Emmanuel Damas, un inmigrante haitiano de 56 años, falleció en el hospital mientras estaba detenido en el Complejo Correccional Central Arizona Florence.

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Según las autoridades sanitarias, la causa fueron complicaciones derivadas de una infección dental que no recibió tratamiento durante su detención.

Su caso es uno de los muchos ejemplos de negligencia y daños sufridos por personas bajo custodia de ICE en Arizona.

Una mujer sufrió un aborto espontáneo mientras estaba detenida en el centro de Eloy y reportó graves consecuencias para su salud física y mental tras el suceso.

La inmigrante se vio obligada a utilizar una silla de ruedas debido a dificultades para caminar.

También sufría problemas de sueño y alucinaciones; además, informó que, a pesar de no tener tendencias suicidas activas, fue recluida en una habitación de aislamiento por motivos de salud mental, lo cual, según señaló, empeoró su estado.

Durante el aislamiento, se le permitía salir a una pequeña zona rodeada de rejas, espacio que ella describió simplemente como otra jaula.