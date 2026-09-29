Otro asesinato eleva a doce los cadáveres de mujeres hallados cerca de Johannesburgo

La víctima se llamaba Boitumelo Gift Mashita y los hechos ocurrieron en la localidad de Thembisa este lunes hacia las 05.45 hora local (03.45 GMT), detalló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés).

"La mujer se dirigía al trabajo cuando fue tiroteada y asesinada durante un presunto atraco. Durante el incidente se extrajeron sus pertenencias", señalaron las fuerzas de seguridad.

"Las investigaciones preliminares no han establecido aún ningún vínculo entre este incidente y los recientes casos relacionados con los cadáveres de mujeres hallados en Ekurhuleni", añadieron, antes del hallazgo horas después del citado sospechoso, del que la víctima estaba separada.

El SAPS destacó que el hombre, encontrado dentro del vehículo en la localidad de Midrand, "podría haber ingerido una sustancia desconocida, ya que, por el momento, no se sospecha que se trate de un acto delictivo" y aseguró que "se llevará a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de muerte".

Este fue el tercer cuerpo encontrado en tres días consecutivos, tras el hallazgo el sábado y el domingo, respectivamente, del décimo y el undécimo cadáveres de mujeres en la zona.

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El domingo pasado, la Policía informó sobre la detención de un sospechoso en relación con la décima víctima.

Este arresto se suma al de un hombre y dos mujeres (si bien el hombre fue puesto en libertad sin cargos) a mediados de septiembre, en relación con la novena víctima, y al de la pareja de la primera fallecida, cuyo cuerpo fue descubierto el pasado 15 de julio.

El ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, afirmó el pasado día 20 que las investigaciones no han confirmado que se trate de un asesino en serie ni que los casos estén relacionados porque "hay algunos indicios de diferentes ‘modus operandi’ y diferentes motivos".

La mayoría de los cuerpos fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en distintas áreas de Ekurhuleni.

Aunque todavía no se conocen los motivos de los asesinatos, Sudáfrica tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia de género, según ONU Mujeres, y las autoridades del país declararon ese problema oficialmente como un "desastre nacional" el año pasado.

Además, la violencia es en general un problema recurrente en este país africano, que registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.