Padre e hijo mexicanos ganan la "carrera" de la vida frente a las enfermedades del corazón

Decididos a ganar el "maratón" de la vida, León Hamui, de 64 años, y Johnny, de 37, se sometieron a cirugías cardíacas en Estados Unidos con un año de diferencia, ambas realizadas por el doctor Eric Roselli, jefe de Cirugía Cardíaca para Adultos de Cleveland Clinic Ohio, y su equipo.

Para los dos mexicanos, la "carrera" por la vida que estaban decididos a ganar comenzó una vez que el padre fue tratado por un aneurisma de aorta, insuficiencia de la válvula aórtica y una anomalía coronaria congénita, mientras que el hijo fue operado por un angiosarcoma cardíaco, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo.

El reto era grande ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades cardiovasculares causaron aproximadamente 19,8 millones de muertes en el mundo en 2022, lo que equivale a 54.000 fallecimientos al día, 2.250 por hora y 37 cada minuto.

El desafío familiar empezó hace casi 20 años, cuando León Hamui, maratonista aficionado y entrenador de tenis de su hijo en aquella época, sufrió un desmayo mientras corría.

Tras realizarse estudios en México, Hamui buscó una segunda opinión y acudió al Cleveland Clinic, un centro médico académico privado y sin ánimo de lucro, con sede en Ohio, donde le diagnosticaron una anomalía congénita por la posición incorrecta de sus arterias coronarias, que fue tratada mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

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“El doctor me dijo: ‘No puedes correr maratones, córtalo a medio maratón’ y yo seguí las instrucciones”, relató León.

Sin embargo, años después le detectaron un aneurisma en la aorta ascendente, que comprimía la arteria de origen anómalo durante el esfuerzo físico.

En noviembre de 2024, León fue referido al doctor Roselli, quien le hizo una operación a corazón abierto para reparar el aneurisma, reposicionar la arteria coronaria y corregir la válvula aórtica con fugas.

Tras recuperarse, León le pidió autorización al especialista para correr la Maratón de Sídney 2026 y celebrar así su triunfo frente a las enfermedades cardíacas.

El drama familiar también tocó a Johnny, quien en octubre de 2025 experimentó "acidez, deshidratación y desmayos”, según contó a EFE.

Una tomografía computarizada detectó líquido alrededor del corazón, y estudios posteriores confirmaron que padecía un angiosarcoma cardíaco, una forma poco frecuente de cáncer localizada en la aurícula derecha.

Johnny fue remitido a Cleveland y allí Roselli, junto al doctor Serge Harb, diseñaron un modelo tridimensional del corazón y el tumor “para planificar una extirpación completa y segura”.

“Pude recibir la quimioterapia en México y estar con mi familia”, comentó Johnny, cuyos estudios de seguimiento no mostraron cáncer residual, aunque sigue bajo observación.

Tras la recuperación de las cirugías y con Johnny todavía bajo seguimiento médico, el pasado 30 de agosto ocho miembros de la familia corrieron el Maratón de Sídney, una prueba que se convirtió en una celebración del proceso vivido por padre e hijo.

Hoy, el propósito de los Hamui es contar su historia para crear conciencia sobre las enfermedades del corazón mediante el envío de camisetas de su club de corredores, ‘Corazón de León’, y la colaboración con Kardias, una organización que apoya a niñas, niños y jóvenes con cardiopatías congénitas en México.