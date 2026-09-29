Petrobras asegura gas por 22 años con la estadounidense Cheniere Marketing

La mayor empresa de Brasil explicó en un comunicado que el negocio forma parte su estrategia para reducir su exposición a la volatilidad de los precios en el mercado.

Según la estatal, la contratación de volúmenes a largo plazo también "amplía la flexibilidad y la seguridad de la compañía para atender sus contratos".

Cheniere Marketing es una filial de Cheniere Energy, uno de los principales productores y exportadores de GNL de Estados Unidos.

La compañía opera los terminales de licuefacción de Sabine Pass, en Luisiana, y Corpus Christi, en Texas, que en conjunto tienen una capacidad de producción de alrededor de 56 millones de toneladas anuales de GNL.

Este es el segundo negocio de este tipo anunciado por Petrobras en menos de un mes tras el acuerdo al que llegó con la también estadounidense Sempra Infraestructure, por el que recibirá 800.000 toneladas anuales de GNL durante 20 años.