Pistorius, a favor de estudiar presentar solicitud de prohibición de ultraderechista AfD

"Creo que ha llegado el momento de examinar con gran minuciosidad si se cumplen las condiciones para presentar de nuevo una solicitud de este tipo", dijo, al referirse a iniciativas similares para plantear en su día la prohibición del Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD).

En una rueda de prensa en Bremen, donde el lunes y el martes se reunieron los presidentes de los grupos parlamentarios del Partido Socialdemócrata (SPD) a nivel regional, federal y de la Unión Europea (UE), Pistorius subrayó que, como él, muchos tiene la convicción de que la AfD es, en tanto, "en gran medida, un partido de extrema derecha".

Advirtió de que toda democracia liberal, como Alemania, "es vulnerable y destruible también desde dentro", como ya ocurrió hace 90 años, dijo, en referencia al nazismo.

Por eso, subrayó, es fundamental que los responsables en una democracia liberal "utilicen los pocos instrumentos de los que dispone para protegerse a sí misma de las amenazas internas o, al menos, estudien su aplicación".

Recordó que no compete a ningún partido, ni al Gobierno o al Parlamento, decidir si hay que prohibir a AfD, sino "única y exclusivamente" al Tribunal Constitucional que, en última instancia, debe pronunciarse sobre una solicitud de prohibición.

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Destacó que el segundo procedimiento contra el NPD en la década pasada no concluyó con la prohibición del partido neonazi , no porque no se le considerara anticonstitucional, sino porque su relevancia y el peligro que representaba eran escasos.

"La anticonstitucionalidad del NPD se examinó en su momento con gran claridad, siguiendo una matriz consultable y verificable en materia de anticonstitucionalidad, y se llegó a una conclusión clara", dijo al respecto.

Pistorius saludó la declaración conjunta aprobada por los grupos parlamentarios del SPD en Bremen en la que instan a los órganos constitucionales con derecho a presentar la correspondiente solicitud a la creación aún en lo que queda de año de un grupo de trabajo del Gobierno federal y los estados federados.

La meta es que éste siga recopilando material, lo estructure de forma sistemática y lo evalúe de manera independiente para preparar un procedimiento de prohibición de la AfD.

La AfD se ha disparado en los recientes comicios regionales de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, donde fue la fuerza más votada, con el 43,8 % y el 38,2 %, respectivamente, y de Berlín, donde quedó en tercer lugar, con el 16,3 %, pero prácticamente duplicó los apoyos respecto a las anteriores elecciones.