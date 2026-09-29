Putin recibe a líderes serbobosnios y desea suerte a partido de Dodik en próximos comicios

Putin recibe a líderes serbobosnios y desea suerte a partido de Dodik en próximos comicios

Moscú, 29 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este martes en el Kremlin al primer ministro de la República Srpska, Savo Minic, y al presidente de la Alianza de Socialdemócratas Independientes, Milorad Dodik, y les deseó suerte en las elecciones de octubre en Bosnia-Herzegovina.