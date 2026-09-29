Qalibaf vincula la seguridad de las infraestructuras de Oriente Medio a la de Irán

"Que lo sepan tanto los estadounidenses como otros países: como habíamos dicho antes, en la zona donde nosotros no podamos vender petróleo, ningún otro país tampoco podrá y, si nuestra seguridad no se garantiza, tampoco ninguna infraestructura estará segura", dijo Qalibaf en su intervención en una sesión telemática del Parlamento.

En referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU, donde amenazó con "aniquilar" a la República Islámica, Qalibaf criticó que el mandatario mantenga su postura bélica y aseguró que Teherán responderá con la misma lógica de acción recíproca mientras la contraparte no cambie de actitud.

Las afirmaciones del dirigente parlamentario se producen después de que la delegación iraní abandonara este martes Nueva York tras el rechazo de Trump a su plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz.

A cambio de la reapertura del estratégico paso marítimo, Teherán exigió una serie de condiciones, como el fin de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones petroleras estadounidenses y la liberación de sus activos congelados, lo que Trump tachó de "inaceptable".

Antes de partir hacia Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aclaró que su país espera una respuesta de EE.UU. después de las conversaciones indirectas mantenidas el lunes a través de los intermediarios cataríes, en las que se discutieron las condiciones para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra.

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La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en su octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.